(ANSA) – SASSARI, 30 GEN – Cuore e testa a Sassari, storico

quartier generale, sguardo vigile sulla Sardegna e i fenomeni

sociali, politici, economici e culturali che la attraversano,

autoctoni o ispirati a quanto accade in Italia, in Europa e nel

mondo. La Nuova Sardegna compie 130 anni. Diffuso soprattutto

nel nord isolano, il giornale compie gli anni il 9 agosto: quel

giorno del 1891 intellettuali e

politici sassaresi, democraticie progressisti, mandarono in stampa il primo numero di quelloche sino al 17 marzo 1892 era un settimanale e divenne unquotidiano.Tra i suoi fondatori Enrico Berlinguer, nonno dell’omonimo exsegretario del Pci, Pietro Satta Branca, Giuseppe Castiglia eAntonio Stara. Redazioni a Cagliari, Nuoro, Olbia e Oristanooltreché a Sassari, dal 1980 La Nuova fa capo al GruppoEditoriale L’Espresso, che nel 2016 l’ha ceduta in affitto diramo d’azienda alla DBInformation. Chiusa nel 1926 dal regimefascista, riprese le pubblicazioni nel 1947. Vent’anni dopo lacomprò l’imprenditore Nino Rovelli.Su iniziativa dell’attuale editore, da oggi La Nuova Sardegnacelebra i 130 anni. L’età non le pesa “perché 130 annisomigliano a un diario di eventi, storie, personaggi, epoche cheha raccontato senza reticenze”, si legge nella sovracopertinadell’edizione odierna. Ma si celebra “guardando al presente e alfuturo, perché nel capire la storia del nostro giornaleattraverso la storia della nostra terra e delle nostre grandidonne e grandi uomini possiamo guardare avanti”.Da mercoledì sarà in edicola il libro “130 anni con La NuovaSardegna”, edito da DBInformation. Alla prefazione del direttoreAntonio Di Rosa seguiranno contributi prestigiosi: tra i qualilo scrittore Marcello Fois. (ANSA).

Fonte Ansa.it

