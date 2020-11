‘Basta. Ogni volta che leggo certe proposte suicide mi ripeto: si parta da tagliare i soldi ai politici come già facciamo noi del M5s. La patrimoniale non esiste con il Movimento al governo. Il nostro programma è sempre stato chiaro su questo’, scrive il viceministro 5S Stefano Buffagni in un post.

‘Non esiste mettere le mani nelle tasche degli italiani. Si parta tagliando gli stipendi dei politici, Orfini compreso’,

aggiunge riferendosi alla proposta del deputato del Pd, Matteo Orfini, e di deputati Leu.

No anche da Faraone di Italia Viva: ‘Sempre contrari. Stasera approveremo un rinvio delle tasse nel decreto ristori: contano i fatti, non le iniziative estemporanee’.

Anche il Pd prende le distanze: ‘Quell’emendamento non impegna il gruppo’.

Fonte Ansa.it

