L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una legge che prevede l’assunzione diretta nella pubblica amministrazione per le donne sopravvissute a violenze che hanno causato deformazioni o sfregi permanenti al viso, nonché per gli orfani di femminicidio. Questa norma estende alle vittime di violenza di genere benefici già previsti per le vittime di mafia, consentendo a enti come la Regione, i comuni, le aziende sanitarie e altri istituti pubblici di procedere con assunzioni dirette. ”La relazione tecnica alla norma sottolinea la necessità di affrontare culturalmente il problema della violenza sulle donne, dato il preoccupante aumento dei casi di femminicidio nel territorio regionale – le parole del deputato regionale Carlo Auteri – L’obiettivo è facilitare l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza con danni permanenti visibili e supportare gli orfani che hanno perso la madre a causa di femminicidio. La legge rappresenta un passo significativo nel riconoscimento istituzionale della gravità della violenza di genere e nella promozione di misure concrete a sostegno delle vittime. Una legge di grande sensibilità che dimostra vicinanza a chi nella vita si trova davanti a brutti incidenti di percorso e per far trovare vicino a loro le istituzioni”