A essere interessati dalle elezioni sono 120 Comuni, 107 con il sistema maggioritario (fino a 15 mila abitanti) e 13 con quello proporzionale (nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno).

L’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, ha firmato ieri il decreto di indizione dei comizi per le elezioni amministrative che si terranno in Sicilia domenica 12 giugno

I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747.

La popolazione coinvolta è di 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali (657.561 a Palermo e 243.262 a Messina).

Comuni al voto:

Agrigento provincia: Aragona; Bivona; Campobello di Licata; Cattolica Eraclea; Comitini; Lampedusa e Linosa; Palma di Montechiaro; Santa Margherita di Belice; Sciacca; Villafranca sicula.

Caltanissetta provincia: Acquaviva Platani, Butera, Campofranco, Marianopoli, Niscemi, Resuttano; Sommatino.

Catania provincia: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Castiglione di Sicilia; Fiumefreddo di Sicilia; Licodia Eubea; Linguaglossa; Maniace; Mazzarrone; Militello in Val di Catania; Mirabella Imbaccari; Nicolosi; Palagonia; Paternò; Raddusa; Randazzo; San Michele di Ganzaria; Sant’Agata li Battiati; Santa Maria di Licodia; Scordia; Vizzini.

Enna provincia: Nissoria; Regalbuto; Sperlinga; Villarosa.

Messina provincia: Acquedolci; Alcara li Fusi; Capri Leone; Castelmola; Castroreale; Cesarò; Fiumedinisi; Francavilla di Sicilia; Furnari; Gaggi; Gallodoro, Itala; Letojanni; Librizzi; Lipari; Malfa; Merì; Messina; Montalbano Elicona; Motta d’Affermo; Nizza di Sicilia; Novara di Sicilia; Pagliara; Pettineo; Piraino; Reitano; Roccella Valdemone; San Pier Niceto; San Piero Patti; Sant’Alessio Siculo; Santa Marina Salina; Santa Teresa di Riva; Santo Stefano di Camastra; Saponara; Sinagra; Torrenova; Venetico; Villafranca Tirrena.

Palermo provincia: Altavilla Milicia; Altofonte; Balestrate; Belmonte Mezzagno; Bisacquino; Blufi; Caccamo; Campofelice di Fitalia; Cefalù; Camporeale; Castelbuono; Castellana Sicula; Petralia Soprana; Chiusa Sclafani; Ciminna; Ficarazzi; Gangi; Giardinello; Isnello; Mezzojuso; Palermo; Petralia Sottana; Piana degli Albanesi; Prizzi; San Cipirello; Santa Flavia; Trappeto; Valledolmo.

Ragusa provincia: Chiaramonte Gulfi; Giarratana; Monterosso Almo; Pozzallo; Santa Croce Camerina; Scicli.

Siracusa provincia: Avola, Canicattini Bagni, Cassaro, Melilli e Solarino.

Trapani provincia: Erice; Petrosino.

Le urne saranno aperte solamente domenica, dalle 7 alle 23. L’elettore – sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale – può esprimere una o due preferenze della stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile.

Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”. Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.

Le liste dei candidati a sindaco, al Consiglio comunale, a presidente di circoscrizione e al Consiglio circoscrizionale vanno presentate da venerdì 13 a mercoledì 18 maggio (alle ore 12).

