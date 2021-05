Più rigore nell’applicazione delle norme antinquinamento Ue, una classifica delle Regioni più verdi, impegni per “contaminanti zero” per il settore pubblico e privato, soluzioni digitali per l’innovazione verde in collaborazione con le autorità regionali e locali. Sono alcune delle “azioni chiave” 2021-24 previste dalla strategia inquinamento zero, presentata dalla Commissione europea.

L’Esecutivo Ue fissa diversi obiettivi al 2030, ridurre del 55% le morti per smog, dimezzare i rifiuti di plastica in mare (del 50%) e le microplastiche rilasciate nell’ambiente (del 30%), diminuire del 50% le perdite di nutrienti dal suolo.



Fonte Ansa.it

