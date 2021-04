L’Assemblea dei Soci dell’Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa, presieduta dal Presidente Giulio Anselmi, si è riunita oggi a Roma ed ha approvato il bilancio 2020 dell’Agenzia.

Il Bilancio – per il terzo anno consecutivo – ha evidenziato un utile di esercizio, pari per il 2020 a 390.5 mila euro. Il positivo risultato è stato realizzato attraverso una serie di iniziative finalizzate al contenimento dei costi e allo sviluppo dell’attività commerciale; tali iniziative hanno fatto fronte ad una significativa contrazione dei ricavi (circa 3,2 milioni di euro rispetto al 2019), causata principalmente dagli effetti dell’emergenza sanitaria in corso.

I ricavi lordi da vendite e prestazioni sono stati pari a 64.5 milioni di euro mentre il margine operativo lordo, in crescita rispetto al 2019, è stato di 6.5 milioni di euro.

L’Assemblea ha quindi confermato l’incarico per il triennio 2021/2024 al Presidente Giulio Enrico Anselmi, e ha nominato il nuovo CdA dell’Agenzia, che sarà composto da Giulio Enrico Anselmi, Marco Arduini, Daniela Bramati, Pierpaolo Camadini, Alessandro Belloli, Domenico Natale Enzo Ciancio Sanfilippo, Massimo Silvio Cincera, Stefano Piero Carlo De Alessandri, Francesco Claudio Giovanni Dini, Michael Ebner, Giuseppe Ferrauto, Paolo Graldi, Alessandro Miglioli, Matteo Montan, Pasquale Morgante, Filippo Noto, Carlo Maria Perrone, Andrea Leopoldo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti, Pierluigi Spagoni, Luigi Vanetti, Alvise Zanardi.

Il Presidente Giulio Anselmi ha evidenziato con soddisfazione il positivo risultato economico, che ha definito come “frutto dell’impegno di tutto il personale dell’Agenzia”. “L’anno appena concluso ha visto ANSA rispondere con efficacia alla contrazione del mercato, attraverso un’offerta flessibile di servizi di informazione e una rinnovata dinamicità commerciale che hanno caratterizzato tutto il periodo”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato Stefano De Alessandri.



Fonte Ansa.it

