“Piazza di Roma caldissima e bellissima, un saluto a chi è a casa!”. Lo scrive su facebook il segretario della Lega Matteo Salvini introducendo la manifestazione in piazza Bocca della Verità “Prima l’Italia! Bella, libera, giusta” con cui la Lega torna a manifestare dopo le riaperture, “nel segno – come spiega il partito – del ritorno alla vita e al lavoro”. Salvini posta diverse foto insieme a manifestanti, tra selfie e mascherine con su scritto “prima l’Italia”.

“Stiamo lavorando come dei matti con il governo per la ripartenza. Per la liberazione di energie per i posti di lavoro per il taglio delle tasse, e a brevissimo anche per la liberazione da questi oggetti di stoffa che in tutta Europa sono fortunatamente archiviati. Daremo l’idea dell’Italia che sarà”, dice Salvini, a margine della prima manifestazione.

Quando pensa che si eliminerà l’obbligo delle mascherine? “Il prima possibile non ce la si fa più – prosegue Salvini -. Ripeto se tutta Europa sta dicendo almeno all’aperto di tornare a sorridere e respirare io penso che l’Italia dovrebbe fare altrettanto. Ringrazio Draghi per aver chiesto il parere al Cts e spero che il parere arrivi il prima possibile”.



Fonte Ansa.it