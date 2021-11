“Dal primo dicembre partiamo dai congressi in più di mille sezioni. Noi esistiamo come partito, quindi è un percorso che non fai in un quarto d’ora”. Così ha risposto il leader della Lega Matteo Salvini a proposito del congresso nazionale del partito, a margine della riunione del gruppo regionale della Lega a Palazzo Pirelli. Ai giornalisti che gli chiedevano se c’è una data, Salvini ha risposto che “sarà un percorso che cerchiamo di fare in fretta, sperando che la situazioni sanitaria rimanga sotto controllo“.

Silvio Berlusconi intanto ha incontrato i coordinatori regionali di Fi sottolineando che “non c’è nessuna egemonia” da parte degli alleati e Forza Italia non cerca altre alleanze perché “l’unità nazionale è temporanea e nel 2023 si tornerà alla sfida tra centrodestra e sinistra”

Fonte Ansa.it