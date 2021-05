“Su 7 del Corriere lancio la proposta di dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione”. Così il leader Pd Enrico Letta su twitter rilancia la proposta di una dota per i giovani



Fonte Ansa.it