“Ho trascorso due intere giornate insieme ad altri 60 parlamentari per mediare le posizioni, per trovare un punto di caduta. Grazie a questo lavoro è venuta fuori una risoluzione che non è quella ideale ma, almeno, rivendica il ruolo del Parlamento in sede di ratifica e avverte che non sarà disposto al voto finale se non ci sarà l’avanzamento significativo del resto del pacchetto di riforme (Edis prima

di tutto)”.che aggiunge: “Tutto a posto? No. Il testo dovrà essere ulteriormente mediato con il resto delle forze di maggioranza”.

Ci siamo riuniti “superando sterili distinguo, posizioni tese solo a provocare o azioni esterne di chi esalta Conte in pubblico ma mira ad affossarlo, ringrazio tutti i colleghi per questo impegno sentito e aperto di questi due giorni”, spiega la senatrice, tra gli esponenti M5S che, in una lettera a vertici, qualche giorno fa avevano avvertito che non avrebbero votato la riforma del Mes.

Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “è un bene che si stia andando verso un punto di caduta nel Movimento 5 Stelle a proposito del voto di domani e mi auguro si raggiunga un punto di incontro quanto prima. Era ciò che avevo fortemente auspicato e per cui ho lavorato insieme a tutti gli altri. Come ho ribadito più volte, il no all’utilizzo del Mes resta fermo, ma il voto di domani sarà un voto sul governo, su una risoluzione, sul presidente del Consiglio. Prevalga la responsabilità”.

“No, io voglio che ci siano i soldi del Mes per la sanità, più soldi alla sanità sul Mes, meno soldi ai consulenti e agli amici degli amici”, ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al Tg2, rispondendo alla domanda se Iv, non approvando la risoluzione di maggioranza, voglia dimostrare di essere indispensabile al Senato.

“Sono stato in una call con i capigruppo per trovare una soluzione” sulla risoluzione “Io avevo difficoltà a capire queste posizioni di chiusura sul Mes. Si sta lavorando ad una risoluzione che vada bene a tutti. E’ ovvio che in questa fase non si sta decidendo se si prende il Mes o meno. Si sta solo dando il via libera ad un accordo migliorativo”, ha detto il capogruppo Pd Andrea Marcucci a Un giorno da pecora. Il M5S si è impaurito? “No, c’è una consapevolezza di responsabilità. Se abbiamo risolto il problema? Lo avremo risolto domani quando avremo i voti sperando di essere autosufficienti…”, aggiunge.

Fonte Ansa.it

