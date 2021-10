(ANSA) – PERUGIA, 10 OTT – “Ogni attimo cambia la mia

percezione delle cose e alcune volte mi sembra tutto così

assurdo”: lo ha detto Mimmo Lucano, alla partenza della marcia

per la pace PerugiAssisi. Lo ha fatto rispondendo all’ANSA in

merito al suo stato d’animo alla luce della recente condanna a

13 anni di reclusione. “Sono qui – ha aggiunto – anche perché

non ho altri riferimenti per trovare entusiasmo e per

continuare. Non mi importa, alla fine penso che è quasi naturale

pagare come un effetto collaterale, senza dire luoghi comuni o

costruire alibi”.

“Quando ho cominciato ad avere interesse per le politiche

dell’accoglienza – ha proseguito Lucano – è stato per una

casualità e non avrei mai immaginato che la normalità, nel bene

e nel male, sarebbe diventata un fatto così eclatante. E non ho

mai interrotto il mio impegno politico e sociale in tutti i

luoghi dove sono andato”.

Per Lucano “non ci può essere la pace senza diritti umani,

senza uguaglianza e senza rispetto della vita umana”. “La marcia

della pace significa trovare pace” ha sottolinea. “Nel corso

degli anni – ha detto Lucano – è diventata qualcosa di

importante perché si rivendicano pace e diritti umani. Io sono

solo uno dei tanti che ci crede, che ci può essere anche un

destino diverso per la società, per la convivenza, per le

relazioni tra esseri umani”. (ANSA).



Fonte Ansa.it