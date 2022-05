‘Last day in Azovstal’: è il titolo del video sull’ultimo giorno dei combattenti ucraini nel ventre dell’acciaieria di Mariupol, rilanciato da Ukraine 24. Scorrono immagini potenti, di distruzione e solitudine, che lasciano immaginare un futuro incerto nelle mani del nemico per quei soldati che fino a poche ore prima hanno lottato fino all’ultima goccia di sangue. Il video è basato su materiali girati da Dmytro Kozatsky, detto Orest, il soldato-fotografo che prima di lasciare l’impianto siderurgico ha condiviso tutte le foto scattate in due mesi di resistenza dentro l’ultima roccaforte ucraina nella città occupata dai russi.

Agenzia ANSA Dmytro Kozatsky posta su Twitter sue ultime foto da acciaieria (ANSA)

Il girato dura quattro minuti ed è stato montato e pubblicato da Babylon’13 Film Association.

Ucraina, l’ultimo giorno dei soldati nell’acciaieria Azovstal

Fonte Ansa.it