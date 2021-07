“Care amiche, cari amici, collegatevi alle 18.30: presenterò il progetto di rinnovamento del Movimento 5 stelle.” Lo annuncia su Fb Giuseppe Conte.

LA DIRETTA

Al leaer M5s in pectore il sostegno di Luigi Di Maio: “Credo di avere dimostrato in questi ultimi 10 giorni – dice Di Maio – che credo nella mediazione e nel trovare sempre un’intesa, e su questo Giuseppe Conte ha tutto il mio sostegno perché è sempre stato un uomo di mediazione che ha lavorato per un’intesa non al ribasso ma sempre al rialzo che potesse aiutare i cittadini a migliorare la loro qualità della vita. Sono stato con lui in due governi e adesso sono contento e sto sostenendo questo nuovo corso”.

