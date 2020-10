Si terrà stasera un nuovo vertice di governo sulla manovra. La riunione, in stand by dal pomeriggio, è stata confermata: il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e i capidelegazione di maggioranza, insieme ai responsabili dei partiti, saranno nella sede del governo dalle 21 per esaminare il Documento programmatico di bilancio che farà da cornice alla manovra e le misure da inserire nel provvedimento. Al vertice si unirà il premier, Giuseppe Conte, al rientro da Genova. In stand by ancora la parte del vertice che riguarda le nuove misure anti-.covid. A Palazzo Chigi non risulta al momento un prolungamento della riunione per discutere sulla stretta per il coronavirus. Anche se non mancano le pressioni in ambienti della maggioranza per avviare subito questa discussione.

Fonte Ansa.it

