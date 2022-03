Palermo – “E’ un grande dolore sapere della scomparsa di Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia. Sono felice di averlo avuto come amico, una persona dalle doti politiche e umane straordinarie. Ci mancherà”.

Martino. Miccichè: “Grande dolore. Orgoglioso di averlo avuto come amico”

