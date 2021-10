Richiesta accettata da Mattarella che si è messo in posa accanto alla giovane donna. La richiesta, secondo quanto viene riferito sul Corriere della sera, del Capo dello Stato sarebbe quella di avere l’appartamento in affitto disponibile entro dicembre.

L’appartamento è attualmente abitato da una giovane donna, che ha già disdetto il contratto ma che sta facilitando le visite dei nuovi inquilini: quando ha aperto la porta e si è trovata di fronte il presidente della Repubblica non ha resistito e per immortalare il momento ha chiesto al Capo dello Stato un selfie.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una nuova casa a Roma. Mercoledì pomeriggio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Capo dello Stato si è recato a visitare un appartamento in una zona semicentrale della Capitale, tra Villa Ada e Villa Borghese.

