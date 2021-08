(ANSA) – PESARO, 22 AGO – Pubblico in piedi e applausi

scroscianti per il finale di Guillaume Tell, che ha chiuso il

Gala Rossini a Pesaro, alla presenza del presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha lasciato

piazza del Popolo intorno alle 22; giunto in forma privata, non

ha rilasciato dichiarazioni prima di ripartire per Roma ma ha

salutato il direttore Michele Spotti, sul podio dell’Orchestra

Sinfonica Nazionale della Rai e alla guida del coro del teatro

Ventidio Basso, il tenore Juan Diego Florez, protagonista della

serata che chiude il Rossini Opera Festival 2021 e gli altri

cantanti sul palco.

Pimi di allontanarsi ha anche salutato il pubblico con un cenno

della mano. Mattarella, che è il primo presidente della

Repubblica ad assistere al Rof, ha seguito il concerto seduto

vicino alla senatrice a vita Liliana Segre. Tra gli ospiti anche l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes.

Al suo arrivo il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco

Matteo Ricci e dal presidente della Regione Marche, Francesco

Acquaroli, oltre che dagli applausi del pubblico e dall’inno di

Mameli. Sul palco di piazza del Popolo – affollata ma nel

rispetto delle misure anti covid – il tenore Juan Diego Flórez,

che ha festeggiato i 25 anni dalla sua prima apparizione al

festival pesarese, affiancato da Eleonora Buratto, Marina Monzò,

Marta Pluda, Pietro Spagnoli, Sergey Romanovsky, Giorgio

Caoduro, Jack Swanson, Matteo Roma, Manuel Amati e Nicolò

Donini, che hanno eseguiti pagine da La Cenerentola, Le Comte

Ory, Ermione, Semiramide, La donna del lago, La gazzetta,

Matilde di Shabran, L’Italiana in Algeri, Il viaggio a Reims,

Guillaume Tell. Al termine del concerto il presidente ha

raggiunto il cortile interno della vicina Prefettura da dove è

ripartito alla volta di Roma. (ANSA).



Fonte Ansa.it