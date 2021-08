(ANSA) – ALGHERO, 14 AGO – Come aveva promesso nei giorni scorsi al sindaco il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita a Porta Terra, sede istituzionale del Comune di Alghero. Ad accoglierlo ai piedi della sede di rappresentanza il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e la prefetta di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro. Alla visita di cortesia del Capo dello Stato, che da una settimana trascorre le sue vacanze nella Riviera del Corallo, presenziano anche il presidente del consiglio comunale, Raffaele Salvatore, la giunta comunale, il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, e l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois. Mattarella è stato accolto dall’applauso affettuoso di numerosi algheresi e turisti, che si sono assiepati intorno alla piazza Porta Terra, dalla quale si accede al centro storico di Alghero. (ANSA).

Mattarella visita il Comune di Alghero, applausi in piazza

