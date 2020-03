Matteo Renzi propone di estendere la zona rossa a tutta Europa. L’ex presidente del Consiglio lo scrive su Facebook: «Se il mondo ha parlato solo dell’Italia è perché noi anticipiamo di una settimana – dieci giorni ciò che sta per accadere in tutto il mondo. Un consiglio agli amici francesi, tedeschi, spagnoli: non chiudete i voli con l’Italia, chiudete le vostre scuole e gli eventi in piazza. Ascoltate i virologi come Burioni, non chi minimizza. Il Corona Virus si può battere ma bisogna affrontarlo per quello che è: una pandemia, non un’epidemia. La zona rossa oggi è l’Europa, non l’Italia. Prima lo capiscono, meglio è».