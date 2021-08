(ANSA) – NEW YORK, 05 AGO – Alla fine Bill Gates ha dato

ragione all’ex moglie Melinda, non doveva frequentare Jeffrey

Epstein. Il fondatore di Microsoft ha fatto mea culpa in

un’intervista alla Cnn, definendo il suo rapporto con il

finanziere e pedofilo “un enorme errore”. Anche se ha affermato

di averlo incontrato soltanto perché sperava di raccogliere più

fondi per le sue cause filantropiche”. (ANSA).



Fonte Ansa.it