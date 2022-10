Consultazioni lampo per il centrodestra Undici minuti in tutto dura il colloquio stamani con il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine prende la parola solo Giorgia Meloni: FdI, ovviamente, ma anche Lega, Forza Italia e i centristi di Noi Moderati l’hanno indicata come premier “all’unanimità”, dice.

“Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile”, assicura parlando al Quirinale.

“Le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale”, aggiunge ringraziando Mattarella per il “suo magistero”.

“Siamo pronti”, ha detto all’uscita delle consultazioni ribadendolo via tweet poco dopo. La premier in pectore è a colloquio con il capo dello Stato, ma questa volta da sola: potrebbe ottenere l’incarico e accettarlo senza riserva, ufficializzando la lista dei ministri già oggi pomeriggio. Il giuramento del nuovo esecutivo – secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari – si dovrebbe tenere domenica mattina. A quel punto la leader di Fdi si insedierà a Palazzo Chigi, dopo il consueto scambio della campanella con Mario Draghi di ritorno da Bruxelles.

“Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita”, twitta Silvio Berlusconi allegando una foto in cui si mostra tutta la delegazione azzurra, con lui stesso seduto su una poltrona dorata. Se è attesa la conferma per Antonio Tajani alla guida del ministero degli Affari Esteri, si ragiona ancora invece sul dicastero dello Sviluppo economico e sulle deleghe per l’energia. Giorgia Meloni dai suoi uffici a Montecitorio, dove rientra al termine delle consultazioni, rassicura sul lavoro fatto finora: “Abbiamo le idee chiarissime”, ha dichiarato ai cronisti entrando. Pausa pranzo poi al ristorante della Camera, da dove ha lasciato il Palazzo per poi rientrarvi un’ora e mezza più tardi in attesa di tornare al Quirinale.

La delegazione del centrodestra: ecco da chi era composta. I primi a entrare al Quirinale, in auto, sono stati prima Silvio Berlusconi e poi Antonio Tajani, con i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. A seguire, la delegazione di Noi moderati con Antonio De Poli e Maurizio, che è entrata a piedi. Giorgia Meloni è arrivata in piazza del Quirinale su una Fiat 500 bianca. Ad attenderla i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire, sempre a piedi, sono entrati Matteo Salvini e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo

