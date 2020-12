Secondo fonti parlamentari di maggioranza, una risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes è stata depositata al Senato e il documento ha le firme dei capigruppo del Pd, del Movimento 5 stelle e di Leu. Manca quella del capogruppo di Italia viva, Davide Faraone.

Nel testo il documento, che sarà messo ai voti mercoledì in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte in vista del prossimo Consiglio

europeo, si conclude con la formula per cui si prende atto delle comunicazioni del presidente del Consiglio e si approvano. In ogni caso il testo, che sarà messo ai voti per primo, può essere cambiato durante la seduta.

Fonte Ansa.it

