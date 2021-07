“Per quanto riguarda la vaccinazione del personale docente universitario non abbiamo dati, li stiamo raccogliendo, c’è stata un’adesione importante non solo del personale, dei professori, ma anche dei ricercatori, degli specializzandi, del personale tecnico amministrativo. Per riaprire ritengo che, così come in Europa per viaggiare, si chieda un pass, un green pass nelle università non lo possiamo introdurre in maniera obbligatoria, però incoraggiare la presenza senza bisogno di distanze a seconda dello stato vaccinazione del proprio personale credo che sia corretto“. Così a Fanpage.it Maria Cristina Messa, ministra dell’Università.

“Credo che dobbiamo agire su due fronti, il primo è essere al fianco degli studenti nel riportarli in presenza, quindi aiutarli a ricominciare una vita che magari hanno un pò abbandonato, oppure che non ritengono più così fondamentale come era prima e lo possiamo fare solo essendo attrattivi, quindi dobbiamo agire sulla forza di attrazione. Il secondo è quello di aiutare tutto il personale a promuovere la vaccinazione perché noi per ora non abbiamo affrontato il tema di coloro che non si vogliono vaccinare; adesso andrà affrontato”, ha concluso la ministra Messa.

Fonte Ansa.it