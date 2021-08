(ANSA) – FIRENZE, 10 AGO – Al prossimo Consiglio regionale

il presidente della Toscana Eugenio Giani proporrà una legge

che, in nome della sicurezza stradale, preveda in Toscana

l’obbligo del casco per chi utilizza il monopattino elettrico

anche oltre la maggiore età (non solo fino a 18 anni, come già

stabilito dalla legge nazionale Comma 75- quater art. 1 Legge

nr. 160/2019). Tutto questo, spiega la Regione, verrà fatto

sulla base delle competenze di legge concorrente in materia di

polizia locale e in materia sanitaria, con l’auspicio che anche

una legge a livello nazionale possa arrivare a prevedere l’uso

del casco per i monopattini nel codice della strada. “La legge

regionale è ormai imprescindibile – ha detto Giani – di fronte a

fatti che vedono nell’uso e abuso di monopattini che sfrecciano

a velocità incompatibili in zone pedonali, o ancor più con

monopattini che si avventurano in assi stradali che li portano a

contatto con mezzi di ben altra velocità e solidità”. Giani

porterà la proposta di legge nella seduta di giunta del 30

agosto, con l’auspicio che possa essere affrontata ed approvata

dal Consiglio regionale nel mese di settembre. (ANSA).



