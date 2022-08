(ANSA) – PALERMO, 24 AGO – Ha speso la sua vita per tenere in

piedi non solo la memoria ma anche l’ideale in chiave

democratica dell’indipendentismo siciliano. È morto Pippo

Scianò, fondatore e animatore del Fronte nazionale

siciliano-Sicilia indipendente, una piccola formazione politica

che spesso si è presentata agli appuntamenti elettorali. Scianò, che è stato un dirigente della Regione siciliana, ha

cercato di riprendere un filone di storia controversa, al quale

aveva cercato di collegarsi il bandito Salvatore Giuliano, e si

è sempre battuto per l’affermazione dei principio di una

Sicilia-nazione diventata “provincia” dopo il processo di unità

nazionale.

Nella ricostruzione delle radici dell’indipendentismo, Scianò ha

cercato di interpretarne l’anima popolare e democratica, quella

che faceva riferimento ad Antonio Canepa. In molti documenti ha

sostenuto una linea di apertura verso i paesi del Mediterraneo e

di accoglienza. Benché fosse descritto come “l’ultimo

indipendendista” impegnato a costruire un’immagine ormai

folcloristica di un movimento che nel Dopoguerra aveva avuto un

certo peso, era un intellettuale curioso e un cultore della

storia siciliana che aveva reinterpretato anche attraverso

alcuni libri tra cui “L’esercito dimenticato”, una rilettura

della questione meridionale, da lui considerata un’eredità “avvelenata” del Risorgimento italiano. In un altro libro – “..e

nel mese di maggio del 1860 la Sicilia diventò colonia” – Scianò

aveva attaccato, per demolirla, la rivoluzione garibaldina che,

a suo giudizio, segnò la definitiva demolizione di ogni

aspirazione autonomista della Sicilia. (ANSA).



Fonte Ansa.it