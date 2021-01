(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 29 GEN – I Musei Vaticani

riaprono le loro porte al pubblico. Dopo 88 giorni di chiusura

per l’emergenza Covid, a partire da lunedì prossimo, 1 febbraio

2021, sarà finalmente possibile tornare a visitare le Collezioni

Vaticane tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30

alle ore 18:30, con ultimo ingresso alle ore 16,30, con

prenotazione online obbligatoria. Lo comunicano

in via ufficialei Musei Vaticani sui loro canali social. Per le Collezionipontificie si tratta della più lunga chiusura dalla Secondaguerra mondiale. (ANSA).

Fonte Ansa.it

