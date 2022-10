“Esprimiamo i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Governo, e non possiamo nascondere l’emozione di trovarci a svolgere il nostro ruolo con questo Esecutivo letteralmente epocale nella storia del Paese in quanto guidato da una donna, Giorgia Meloni, che ha saputo incarnare la forza della coerenza e della concretezza politica. Vogliamo credere che porterà a una svolta di uguale portata anche nel campo della sicurezza, affidata a un prefetto affidabile ed esperto come Piantedosi, perché le necessità e le urgenze di questo momento lo richiedono”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, nel giorno della nascita del nuovo Governo italiano, guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in cui il ministero dell’Interno è stato affidato a Matteo Piantedosi.

“I presupposti sono certamente dei migliori – aggiunge Mazzetti –, non solo per i convincimenti in tema di sicurezza che il presidente Meloni ci ha anticipato nella lettera con cui nelle scorse settimane ha risposto a un nostro appello alla politica, ma anche per l’indubbio spessore e per la grande professionalità del nuovo ministro Piantedosi, di cui conosciamo bene il prezioso bagaglio d’esperienza. Una carriera svolta per gran parte all’Interno dove, in particolare, ha ricoperto anche l’incarico di vice capo della Polizia, ne fa un perfetto conoscitore della macchina della sicurezza e delle diverse forze di polizia, compresi i problemi e le difficoltà che investono il personale, cui ci auguriamo possa porre rimedi assolutamente indispensabili. Ciò perché il miglior funzionamento del comparto rimane presupposto fondamentale per ogni tipo di sviluppo e crescita, e più che mai ora che sfide particolarmente impegnative attendono le forze dell’ordine in questo momento storico delicatissimo segnato da tanta precarietà socio-economica”.