Alle 16 di oggi si terrà, secondo quanto si apprende, una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo. Per il governo parteciperanno i ministri Boccia, Speranza e Patuanelli.



Dopo il pressing del Governo, alcune Regioni – Veneto ed Emilia Romagna – hanno limitato gli accessi alle discoteche, tra le proteste dei gestori, mentre la Basilicata ne ha vietato l’attività, seguendo l’esempio della Calabria. Resta in piedi – se la curva della diffusione del virus dovesse continuare a salire – l’ipotesi di un intervento per far valere l’ultimo dpcm del 7 agosto che imponeva ovunque la chiusura dei locali da ballo, anche all’aperto.

Avventori senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid sono costati la sospensione di 5 giorni di sospensione dell’attività alla discoteca ‘King’Club’ di Jesolo, una delle più note della località veneziana. Lo ha deciso la Questura dopo i controlli eseguiti nella serata e la notte di Ferragosto. L’ispezione è stata condotta dalla squadra della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Venezia. I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all’interno, sulla pista da ballo e intorno ai tavoli. Accertato quindi che non era rispettato il distanziamento sociale e che molti ragazzi non utilizzavano in modo corretto le mascherine, gli agenti hanno applicato la sanzione prevista dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto, in vigore dalle ore 13 di ieri, con la sospensione dell’attività per 5 giorni. Una sanzione che la norma dispone obbligatoriamente, una volta verificati i presupposti.



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram