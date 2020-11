(ANSA) – ROMA, 7 NOV – Il consiglio dei ministri ha dato il

via libera al decreto Ristori bis, con il nuovo pacchetto di

aiuti per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove

restrizioni anti-Covid. La dote per i nuovi aiuti, secondo

quanto si apprende, sarebbe salita a circa due miliardi e mezzo

da poco meno di 2 previsti inizialmente. Il provvedimento

contiene nuovi contributi

a fondo perduto per le attività dellezone rosse e il rinvio delle scadenze delle tasse di novembre,oltre a fondi per i congedi e il bonus babysitter. Il consigliodei ministri ha anche approvato il rinvio delle consultazionielettorali previste nel 2020, spostando il termine al 31 marzo2021.

Fonte Ansa.it

