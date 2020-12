“Ho fatto il vaccino qualche giorno fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito parlare bene del vaccino russo”. Lo ha detto il regista americano Oliver Stone, 74 anni, all’emittente russa Canale 1. Stone, che ha effettuato un tour delle centrali nucleari russe per un suo imminente documentario sul cambiamento climatico, ha detto nel corso dell’intervista (trasmessa lunedì sera) che ha intenzione di tornare in Russia per ricevere

la seconda dose.

“Io sono pieno di speranze e credo che il vostro vaccino vada bene”, ha aggiunto Stone. “Non capisco per quale motivo venga ignorato dall’Occidente. L’America nella sua follia considera nemici la Russia e la Cina. Io personalmente non lo condivido. Credo che possano diventare ottimi partner degli Usa”, ha concluso Stone.

La Russia ha lanciato la distribuzione del vaccino contro il Covid-19 a livello nazionale alla fine della scorsa settimana, ma limitatamente agli operatori sanitari, gli insegnanti e gli assistenti sociali. E di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Il Moscow Times ricorda che “gli esperti hanno avvertito che potrebbe essere dannoso per i pazienti di 60 anni e più, che sviluppano forme più gravi di Covid-19 e hanno i tassi di mortalità più alti”. Stone, a 74 anni, non rientrerebbe nella finestra di età consigliata per essere vaccinato con lo Sputnik V.



