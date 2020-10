L’opposizione chiede di fermare i lavori dell’Aula alla Camera la prossima settimana. Lo si apprende da fonti di maggioranza, secondo le quali la richiesta sarebbe legata alla contrarietà a introdurre un meccanismo di voto a distanza.

“Noi capigruppo di opposizione – precisa Riccardo Molinari, della Lega – siamo tutti in quarantena fiduciaria, anche io che ho tampone negativo. Per questa ragione abbiamo chiesto di non esaminare la prossima una legge importante come la legge Zan sull’omofobia, per consentire un dibattito ampio quando saremo presenti. Non è una richiesta di fermare tutto ma di non esaminare un provvedimento di legge così rilevante”.

Advertisements

“I gruppi di opposizione, contrari ai lavori a distanza, hanno chiesto di sospendere per la prossima settimana i lavori di Aula alla Camera. Poi come pensano di riprendere?”. Se lo chiede Stefano Ceccanti (Pd).

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram