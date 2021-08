Il governo ha posto la fiducia sul decreto legge per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, il cosidetto decreto reclutamento. Lo annuncia in aula alla Camera il ministro per il rapporti con il Parlamento Federico D’Inca’.

Le dichiarazioni di voto inizieranno domani alle 16.45, mentre il voto inizierà alle 18.30.



Fonte Ansa.it