Così in una nota l’Europa parlamentare della Lega Alessandro Panza.

Raccoglieremo le firme per tutta l’estate, per quella che riteniamo essere una grande battaglia di democrazia e libertà” – conclude Panza.

Già centomila cittadini questo fine settimana hanno sottoscritto per riformare il nostro sistema giudiziario : processi veloci, certezza della pena, basta correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti.

04-07-2021- “ Siamo molto soddisfatti, c’è stata una grandissima affluenza ai banchetti per la raccolta delle firme dei sei quesiti referendari sulla giustizia, con code ovunque, segnale di un ritorno, di un avvicinamento dei cittadini alla politica – dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza – ma anche la conferma che il percorso del cambiamento, delle riforme di legalità e giustizia che vogliamo intraprendere sono un tema che davvero sta a cuore agli italiani.

Panza (Lega): Referendum giustizia, grandissima affluenza ovunque, 100.000 firme raccolte in tutta Italia nel fine settimana

