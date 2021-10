(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 23 OTT – Omaggio di Papa

Francesco a Maria Montessori. In un messaggio, in occasione del

Congresso Internazionale, che si apre oggi a Roma, per celebrare

il suo 150° anniversario della nascita, il Papa esprime “apprezzamento per l’iniziativa volta a fare memoria di così

illustre pedagogista, figura tra le più eminenti della scena

culturale del Novecento, che ha lasciato un segno profondo

nell’ambito educativo e nell’intera società”. “Nel ricordarne

l’impegno per la costruzione di un mondo più fraterno e pacifico

– si legge nel messaggio firmato a nome del Papa dal cardinale

Segretario di Stato Pietro Parolin – , Sua Santità auspica che

la significativa ricorrenza favorisca una generosa dedizione in

favore delle nuove generazioni, per formare persone solidali,

cittadini del mondo aperti al dialogo e all’accoglienza”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it