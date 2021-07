(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 18 LUG – Tornano le file di

fedeli per entrare in Piazza San Pietro per l’Angelus del Papa.

Oggi Francesco tornerà a recitare la preghiera mariana

affacciato dal Palazzo apostolico dopo il ricovero che aveva ‘trasferito’, la scorsa domenica, l’Angelus al Policlinico

Gemelli. E’ lunga la coda per passare i controlli e accedere

nella piazza. Ci sono famiglie, gruppi parrocchiali ma anche

turisti che ormai, passata la fase più dura della pandemia, da

qualche tempo sono tornati nella zona del Vaticano. (ANSA).



Fonte Ansa.it