Uno dei problemi dell’Italia è la mancanza di medici non solo generici ma anche specialisti , infermieri,personale di supporto in generale posti letto e strutture. Così lo Stato ha fatto a pezzi il Servizio Sanitario Nazionale con tagli e riduzioni di spesa: ma fino a che punto il sistema può reggere? E che risultati hanno prodotto questi tagli ?

Si dovrebbe solo umilmente ringraziare i nostri eroi della Sanità, che hanno combattuto e combattono ancora contro la pandemia Covid -19, correndo ogni giorno dei rischi per “alleviare le sofferenze altrui e salvare vite”. Sono molti gli operatori sanitari che hanno contratto il coronavirus e molti sono morti, e forse una delle lezioni che la politica dovrebbe imparare dalla pandemia è l’importanza di investire su infermieri , medici e personale sanitario.

Ma la risposta non e’ stata delle migliori e la politica oggi non credo abbia compreso !!!

di S.C.

La rabbia di Matteo Salvini contro Pd, renziani e M5s. Che succede? Succede che i tre partiti di maggioranza abbiano bocciato in Commissione Bilancio alla Camera un emendamento che prevedeva un premio economico per il personale sanitario impegnato in questi drammatici mesi nella battaglia contro il coronavirus. Il leader della Lega lo denuncia su Twitter, con due cinguettii colmi di rabbia: “Incredibile. Pd, renziani e 5Stelle hanno appena votato CONTRO (in Commissione Bilancio alla Camera) l’emendamento della Lega che prevedeva un premio economico per medici, infermieri e personale sanitario”, scrive Salvini in un primo tweet. Dunque, a strettissimo giro di posta, il secondo in cui spiega un poco più nel dettaglio quanto accaduto: “Emendamento 1.4 a prima firma Comaroli (Lega): 21 parlamentari contro, 17 a favore, proposta BOCCIATA. Ma come, medici e infermieri non erano mica EROI da premiare??? Voglio proprio vedere se le tivù daranno questa notizia, intanto fatela girare voi”, conclude Matteo Salvini.

Fonte Libero quotidiano

