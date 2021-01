Non si terrà oggi al Nazareno il tavolo con le federazioni delle città che andranno al voto come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. L’incontro è stato sconvocato anche per la crisi di governo in corso. La scelta, a quanto si apprende, è di svolgere a partire da domani delle riunioni ordinarie singole con i diversi segretari territoriali per fare una ricognizione dello stato dell’arte. Alle riunioni non

parteciperà il segretario nazionale Nicola Zingaretti. Il punto sulle comunali di Roma, dove non è stato ancora indicato un candidato sindaco unitario del centrosinistra, si dovrebbe fare mercoledì.

