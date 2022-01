(ANSA) – PERUGIA, 22 GEN – Appare “inquietante” per il

procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia,

Sergio Sottani, “la situazione della criminalità minorile” in

Umbria, “espressione di un disagio che da anni investe la

regione”. Lo ha sottolineato in occasione della cerimonia di

inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi a Perugia.

Il procuratore generale ha sottolineato come “dai dati

pubblicati dalla Regione Umbria nell’anno 2020 emerge un

preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra gli

adolescenti, così come il numero di ricoverati, a causa del

consumo, supera la media nazionale”.

In aumento “sia pure in termini limitati” i procedimenti per

maltrattamenti e stalking. “Le misure dirette ad evitare la

diffusione del contagio – scrive Sottani -, con una diminuzione

della mobilità, hanno avuto l’effetto indiretto di una

diminuzione dei reati contro il patrimonio ma rimane alta la

preoccupazione per i furti in abitazione, cioè per i reati di

maggiore allarme sociale in tema di tutela della proprietà

individuale e della libertà personale”.

Diminuisce anche, sempre quale effetto collaterale della

ridotta mobilità, la criminalità collegata allo “spaccio da

strada” di stupefacenti, ma rimane “preoccupante” il numero di

reati collegati al traffico di droga. “Particolare attenzione”

da parte delle Procure del distretto per i reati di omicidio

colposo e di lesioni colpose commessi con violazione delle norme

in materia di circolazione stradale, “per i quali si confida, a

breve, di redigere un protocollo distrettuale, e per quelli

legati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in costante

aumento e di cui poco si parla se non in occasione di alcuni

gravi incidenti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it