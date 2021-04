Arriva una pioggia di emendamenti al decreto Sostegni, la prima ‘manovra’ del governo Draghi: secondo quanto si apprende sono state depositate nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato circa 3.100 proposte di modifica. Per gli interventi parlamentari a disposizione ci sono 550 milioni. Il provvedimento è in prima lettura a Palazzo Madama. L’esame dovrebbe entrare nel vivo nelle commissioni non prima della prossima settimana.



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram