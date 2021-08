(ANSA) – VARSAVIA, 11 AGO – Il parlamento polacco dominato

dal partito di Jaroslaw Kaczynski (Pis) dopo un lungo e acceso

dibattito ha approvato la legge che di fatto limita

profondamente la libertà dei media indipendenti in Polonia.

La norma prevede che i media polacchi siano controllati da

proprietari nazionali e costringe quindi il gruppo statunitense

Discovery a vendere la sua quota di maggioranza nella rete

televisiva privata TVN, il cui canale di notizie TVN24 è molto

critico nei confronti del governo.

Secondo la nuova legge (chiamata dalla opposizione “lex anti

Tvn”) entro alcuni mesi gli investitori americani di questo

canale potranno diventare solo soci minoritari. Una prospettiva

già criticata dagli Usa che hanno minacciato il peggioramento

degli rapporti bilaterali, finora molto stretti. La legge,

approvata con 228 voti favorevoli e 216 contrari, passa ora al

Senato dove l’opposizione ha una lieve maggioranza ed ha

annunciato battaglia.

Le differenze di vedute sulla norma sono state tra i motivi

che hanno portato ieri ad una profonda spaccatura nel governo

polacco, con la decisione del premier Mateusz Morawiecki di

silurare il suo vice e ministro dello sviluppo Jaroslaw Gowin

che a sua volta ha annunciato che il suo partito Alleanza uscirà

dall’esecutivo.

Ieri migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la

Polonia contro la legge in quasi 100 città. (ANSA).



Fonte Ansa.it