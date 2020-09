(ANSA) – ISCHIA (NAPOLI), 13 SET – Il tema della pandemia ha

caratterizzato la serata conclusiva della 41/a edizione del

Premio Ischia di Giornalismo, tenutasi il 12 settembre a Villa

Arbusto. Premiati Giovanna Botteri, giornalista dell’anno, che

ha raccontato l’inizio e l’evoluzione della pandemia da Pechino,

ed Andrea Frazzetta, Premio Ischia internazionale ed autore

della foto iconica del Covid e che ha dedicato il premio

ricevuto alla mamma, stroncata proprio dal coronavirus.

Emozione per il videomessaggio di Gianni Minà, giornalista

sportivo dell’anno, che non ha potuto presenziare per motivi di

salute; Giovanni Grasso, consigliere per consigliere per la

stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica ha

vinto il premio comunicatore dell’anno ed ha sottolineato come

l’emergenza sanitaria abbia ribadito la centralità della buona

informazione.

Al quotidiano L’Eco di Bergamo, che ha raccontato le

drammatiche vicende della zona rossa d’Italia, assegnato il

premio per la carta stampata, consegnato da Giulio Anselmi,

presidente dell’Agenzia ANSA.

Premiati anche Gennaro Sangiuliano, Andrea Vianello, TPI.it.

Apprezzati i contributi musicali di Michele Zarrillo e Mario

Biondi. La 41/a edizione del Premio Ischia è stata organizzata

con il contributo di Regione Campania e il patrocinio

dell’Istituto di Credito Sportivo, dell’Aci (Automobile Club

d’Italia) di Gruppo Unipol, ACEA spa, Terna spa, Menarini Group

spa, Data Stampa, ASPI. (ANSA).



Fonte Ansa.it

