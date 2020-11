(ANSA) – AOSTA, 27 NOV – “Ieri abbiamo ricoverato un

cittadino Biellese perché tante rianimazioni del Piemonte erano

sature. Oggi deduciamo (da Roma non arrivano comunicazioni) che

rimarremo zona rossa e ad ora non sappiamo perché. Roma deve

darci risposte chiare, questa non è serietà”. Lo scrive su

twitter il presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz,

in polemica con la scelta del Governo di non riclassificare

laregione in zona arancione. (ANSA).

Fonte Ansa.it

