(ANSA) – PERUGIA, 28 SET – Associazioni, partiti, sindacati e

altre realtà, ma soprattutto cittadini, circa 300 persone, si

sono ritrovati nel centro storico di Perugia per chiedere al

Comune e alla Soprintendenza di ricoprire i Fasci littori

riportati alla luce presso il Mercato coperto di Perugia. “Il

fascio non ce lo lascio!” lo slogan scelto per l’appuntamento in

piazza Quattro Novembre.

Il ritrovamento, avvenuto a seguito dei lavori di restauro

dello storico edificio, ha aperto in città un dialogo ma anche

un vasto coro di polemiche. Il presidio in piazza, nei pressi

del municipio, ha fatto così seguito all’appello della “Rete 10

dicembre e oltre” che raggruppa numerose realtà

dell’associazionismo e del sindacato della città di Perugia e

dell’Umbria. Iniziativa tenuta alla vigilia della discussione

della questione in Consiglio comunale.

Il Comune si è comunque già detto aperto “a soluzioni

condivise con una risoluzione che coinvolga la città”.

Le associazioni hanno però ribadito la richiesta che i fasci

vengano di nuovo coperti, così “da rispettare la storia della

città e del Paese, soprattutto in un luogo pubblico, e

ripristinare la situazione voluta dai nostri concittadini

all’indomani della Liberazione”, stato ricordato durante gli

interventi in piazza.

Tra questi anche quello iniziale di Mirella Alloisio, partigiana

combattente ultranovantenne e inserita nell’Albo d’oro della

città. “Ho combattuto per la Liberazione – ha detto – e vedere

un fascio esibito nella mia città, l’unica in Italia a farlo,

non lo posso tollerare. Va quindi tolto e basta perché è

inconcepibile vederlo accanto alla piazza dedicata a Giacomo

Matteotti”.

E’ poi intervenuta Mari Franceschini, dell’Anpi. “Mirella – ha

sottolineato -rappresenta il vero senso dell’essere partigiani,

ma noi siamo i nuovi partigiani che dobbiamo oggi far rispettare

valori minacciati. Il fascio non ha nessun pregio artistico ma

c’è solo una volontà di esibirlo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it