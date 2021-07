Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco,d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI S.p.A. Lo rende noto palazzo Chigi. Carlo Fuortes verrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di Amministratore delegato.

“Mah… Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il PD, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all’azienda. Scelta sorprendente”. Lo dice la senatrice e sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega.

C’è “soddisfazione” del Pd per i nomi indicati dal governo per il nuovo vertice Rai, affermano fonti del Nazareno interpellate dall’ANSA. Si tratta, osservano, di “scelte che confermano la nostra richiesta di un vertice Rai il più indipendente e autonomo possibile”.

“Stupore e perplessità” trapelano in queste ore in ambienti di Forza Italia “per scelte non condivise sui vertici Rai”. In particolare, riferisce una fonte parlamentare, ci sarebbe scetticismo “per l’indicazione di Soldi come presidente, una nomina che dovrà essere approvata dal Cda e dalla commissione di Vigilanza”: si lamenta la “mancata condivisione della scelta di una figura che tradizionalmente viene selezionata in ambiti editoriali”.

Fonte Ansa.it