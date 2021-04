Il ministro dell’Economia illustrerà stamane in Consiglio dei ministri il Piano di ripresa e resilienza, per un esame finale prima della presentazione alla Commissione europea. E’ quanto conferma l’ordine del giorno del Cdm che, a quanto si apprende, è stato inviato ai ministri. La riunione è in programma alle 11.30, per esaminare anche il decreto legge che istituirà il fondo complementare al Pnrr per gli investimenti che non posso rientrare nel piano. In Cdm ci sarà anche un decreto legge in materia di termini legislativi, destinato a prorogare misure come lo smart working e il golden power. Infine, all’ordine del giorno compare l’esame di leggi regionali e varie ed eventuali.

“La presidenza portoghese metterà in calendario l’approvazione dei primi piani” di Recovery “all’Ecofin del 18 giugno. Siamo anche pronti a convocare un Ecofin straordinario l’ultima settimana di giugno per approvare la seconda ondata di piani. Non possiamo perdere altro tempo, dobbiamo rilanciare la ripresa”: lo annuncia su Twitter il premier portoghese Antonio Costa, che detiene la presidenza di turno della Ue, congratulandosi con Francia, Germania e Grecia per l’invio dei piani. Il Portogallo è stato il primo a presentarlo.

