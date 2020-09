“Penso che di una coraggiosa riforma del Servizio sanitario nazionale ci sia profondamente bisogno, per superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha comunque superato in maniera positiva l’emergenza covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in commissione Igiene e Sanità del Senato, parlando del Recovery fiund. “La pandemia ha evidenziato problemi strutturali che vanno affrontati”, ha aggiunto. “Questo è il momento opportuno per mettere mano a queste criticità”.

Fonte Ansa.it

