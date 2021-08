“Credo che Draghi sul reddito di cittadinanza abbia detto cose importanti. Ha aperto una discussione che consente di portare miglioramenti e di prendere il buono che c’è stato, perché del buono ce n’è stato e di superare i limiti ad oggi riscontrati. Questo è il metodo migliore”. Lo ha detto il segretario del Partiro Democratico, Enrico Letta, a margine di un appuntamento elettorale a Torino.

“Quindi nessuna cancellazione di questo strumento ma, come propone Draghi, noi come il premier crediamo in un suo miglioramento” ha concluso.



Fonte Ansa.it