di Sandra Caschetto

Il referendum sulla separazione delle carriere in magistratura si è concluso con la vittoria del “No”. Un esito che non può essere archiviato semplicemente come una scelta tecnica, ma che apre interrogativi profondi sulla capacità del Paese di affrontare riforme strutturali e, soprattutto, sul rapporto tra politica, giustizia e opinione pubblica.

La riforma oggetto della consultazione riguardava un tema delicato e tecnico: la distinzione dei ruoli tra pubblico ministero e giudice, con l’obiettivo di rafforzare l’equilibrio e l’imparzialità del sistema giudiziario. La vittoria del “No” indica una prevalente cautela da parte dei cittadini, forse dettata dal desiderio di comprendere appieno le conseguenze di un cambiamento così strutturale.

In un referendum senza quorum, il risultato assume un significato ancora più netto: non è stato possibile rifugiarsi nell’astensione, né trasformare il non voto in una scelta politica. Eppure, proprio per questo, il dato merita una lettura meno superficiale. Ha vinto il “No”, ma non necessariamente ha vinto una visione alternativa della giustizia.

Piuttosto, sembra essersi affermata una diffusa resistenza al cambiamento.

È una dinamica che si ripete spesso nella storia recente del Paese: di fronte a riforme che incidono su assetti consolidati, prevale la prudenza, quando non una vera e propria diffidenza. Ma questa prudenza, se diventa sistematica, rischia di trasformarsi in immobilismo. E l’immobilismo, in un sistema complesso come quello della giustizia, finisce per rafforzare proprio quelle criticità che da anni vengono denunciate.

Il punto, allora, non è mettere in discussione la legittimità del voto — che resta piena e indiscutibile — ma interrogarsi sulle condizioni in cui quel voto si è formato. Il dibattito pubblico è stato spesso frammentato, talvolta confuso, raramente approfondito e con molta aggressività. In molti casi, il confronto si è spostato dal merito della riforma a una contrapposizione più ampia e ideologica, finendo per oscurare i contenuti concreti.

La separazione delle carriere, invece, pone un interrogativo su come garantire al meglio l’equilibrio tra le parti, su come evitare sovrapposizioni di ruoli, su come rafforzare la fiducia dei cittadini in una giustizia percepita come davvero imparziale. Ridurre tutto a uno scontro tra fronti contrapposti ha inevitabilmente indebolito la possibilità di una scelta pienamente consapevole.

La vittoria del “No” non chiude il tema. Al contrario, lo rimette al centro del dibattito politico, ma con una consapevolezza in più: le riforme non si esauriscono in un passaggio referendario. Richiedono visione, continuità e, soprattutto, la capacità di costruire consenso nel tempo.

Se c’è una lezione da trarre da questo risultato, è che il Paese fatica ancora a riconoscere come proprie alcune riforme necessarie. Non per ostilità esplicita, ma per una combinazione di sfiducia, scarsa informazione e timore delle conseguenze. In questo spazio si inserisce la responsabilità della politica: non limitarsi a proporre cambiamenti, ma saperli spiegare, difendere e rendere comprensibili.

Perché senza riforme condivise, il rischio è quello di restare fermi. E una democrazia che rinuncia a cambiare, nel lungo periodo, finisce inevitabilmente per indebolirsi.