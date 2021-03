(ANSA) – BARI, 04 MAR – Il Tar Puglia ha stabilito che alla

maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale spettano 27

seggi e non 29. Accogliendo i ricorsi presentati dai candidati

di centrodestra non eletti Vito De Palma (Forza Italia) e

Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani), i giudici

amministrativi hanno “annullato in parte gli atti impugnati”,

ordinando “la correzione delle operazioni elettorali e dei

conseguenti risultati,

a partire dalla rettifica della cifraelettorale di riferimento per l’assegnazione del premio dimaggioranza”. I giudici hanno inoltre stabilito laredistribuzione dei seggi secondo le nuove proporzioni nelcentrosinistra. (ANSA).

Fonte Ansa.it

