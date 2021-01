(ANSA) – CAGLIARI, 31 GEN – “Una situazione paradossale,

inverosimile e vergognosa, il Governo ci toglie definitivamente

il lavoro. Ci lascia a casa, additandoci come gli unici

responsabili dei conflitti internazionali, mortificando il

nostro lavoro, che da anni svolgiamo con grande serietà e

professionalità, senza assumersi le proprie responsabilità,

senza che si sia adoperato affinché trovasse le dovute soluzioni

a tutela dei posti di lavoro di un’azienda

che oggi rappresentaun assetto strategico di rilevanza Nazionale e Europeo”. Loscrive in una nota la Rsu dei lavoratori della Rwm dellostabilimento di Domusnovas, dopo la revoca delle licenze perl’esportazione delle bombe in Arabia Saudita ed Emirati ArabiUniti e l’annuncio dell’azienda con sede a Ghedi (brescia) dipresentare ricorso contro il provvedimento del governo.“Ci sarebbe piaciuta la stessa indignazione anche quando, lostesso Governo, senza clamori ha dato il via libera, allavendita di due navi militari all’Egitto – aggiunge larappresentanza sindacale unitaria che sottolinea “il silenzioassordante del Mise” riferendosi alla sottosegretaria AlessandraTodde – Siamo preoccupati per quello che nel futuro prossimosaranno le decisioni della proprietà che, a causa di un’assenzadi programmazione da parte del Governo Nazionale sull’industriabellica, possa decidere di non attuare più nessun tipo diinvestimento fino ad arrivare ad un totale disimpegno nel nostroterritorio, già martoriato e penalizzato da scellerateprecedenti decisioni politiche”.Al Governo nazionale la Rsu chiede di “assumersi le proprieresponsabilità mettendo in campo tutti i soggetti e tutte leiniziative possibili a tutela dei posti di lavoro, prendendo unavolta per tutte una chiara posizione su cosa intende faredell’industria bellica in generale e in particolare del nostrostabilimento. La dignità del lavoro non è solo un fattoeconomico ma anche una questione etica e sociale”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

